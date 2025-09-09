മുംബൈ: വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 'മഹാ പൊന്നോണം 2025' സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 14 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ഡോംബിവലി ഈസ്റ്റിലെ ഹോളി ഏഞ്ചൽസ് ഹൈസ്കൂൾ & ജൂനിയർ കോളെജ് അങ്കണത്തിൽ വച്ചാണ് പരിപാടി നടക്കുക.
മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും. കല്യാൺ എംഎൽഎ രാജേഷ് മോറെ കൂടാതെ സിനിമാ താരങ്ങളായ റീമ കല്ലിങ്കൽ, വീണാ നായർ എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായിരിക്കും. സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും.
രാവിലെ 8 മണി മുതൽ 3 മണിവരെ നടക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പൂക്കള മത്സരം, മാവേലി വരവേൽപ്പ്, തിരുവാതിര, നാടൻപാട്ടുകൾ നൃത്തങ്ങൾ, വടംവലി മത്സരം തുടങ്ങി ഓണത്തിന്റെ മഹത്വം വിളിച്ചോതുന്ന പരിപാടികളാണ് അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്.
പൂക്കളമത്സരം, മാവേലി വരവേൽപ്പ്, തിരുവാതിര, നാടൻപാട്ടുകൾ നൃത്തങ്ങൾ, വടംവലി മത്സരം തുടങ്ങി ഓണപ്പരിപാടികൾ ഉണ്ടാകും.രാവിലെ 8 മണിയോടെ പൂക്കള മത്സരം ആരംഭിക്കും. തുടർന്ന് 10 മണിക്ക് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും കലാപരിപാടികളും. ഓണസദ്യയ്ക്ക് ശേഷം കലാപരിപാടികൾ തുടരും. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ മലയാളി സംഘടനകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഓൺലൈൻ മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ഡോ. ഉമ്മൻ ഡേവിഡ് (പാട്രൺ), ഡോ. റോയ് മാത്യു ജോൺ (പ്രസിഡന്റ്), ഡൊമിനിക് പോൾ (സെക്രട്ടറി), ബിനോയ് തോമസ് (ട്രഷറർ) എന്നിവർ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും.
രമേശ് വാസു പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 98338 25505