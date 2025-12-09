കനാലിൽ പരുക്കേറ്റ നിലയിൽ കടുവ

ഭണ്ഡാര (മഹാരാഷ്ട്ര): മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭണ്ഡാര ജില്ലയിലെ പൗനി തഹസിൽ, ധനോരി ഗ്രാമത്തിനടുത്ത് ഗോസിഖുർദ് ഡാമിന്റെ (ഇന്ദിരാ സാഗർ പ്രൊജക്റ്റ്) പ്രധാന വലതുകര കനാലിൽ പരുക്കേറ്റ നിലയിൽ കടുവയെ കണ്ടെത്തി.
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 7 മണിക്കും 8 മണിക്കും ഇടയിലാണ് കടുവയെ പ്രദേശവാസികൾ ആദ്യമായി കണ്ടത്. കനാൽ സമാന്തരമായി പോകുന്ന പൗനി-സാവർള റോഡിലാണ് കടുവയെ കണ്ടത്. കനാലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിസ്സഹായനായി കിടക്കുകയായിരുന്ന കടുവയ്ക്ക് അനങ്ങാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു.
ഗ്രാമവാസികൾ ഉടൻ തന്നെ വനം വകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും രക്ഷാസംഘം സ്ഥലത്തെത്തി.
പരുക്കേറ്റ മൃഗത്തെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷിക്കാനും ആവശ്യമായ ചികിത്സ നൽകാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ്. മനുഷ്യ-മൃഗ സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രദേശം പൂർണമായും സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.