മുംബൈ മാനിഫെസ്റ്റോയിലേക്ക് നടീനടന്മാരെ തേടുന്നു

മുംബൈ: മുംബൈ മലയാളി പ്രേമന് ഇല്ലത്തിന്റെ 'നഗരത്തിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ' എന്ന നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി 'മുംബൈ മാനിഫെസ്റ്റോ' എന്ന പേരില് ബോളിവുഡില് പുതിയ സിനിമ ഒരുങ്ങുന്നു. ഷൈന് രവി തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില് അഭിയനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓഡീഷന് 26ന് രാവിലെ 11 മുതല് നടക്കും. കാംബല്പാഡയിലെ മോഡല് കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ഓഡിഷന് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്
മുംബൈ നഗരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയവും കഥാപാത്രങ്ങളും സംബന്ധിച്ച കൂടുതല് വിവരങ്ങള് അണിയറപ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എന്നാല്, നഗരജീവിതത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളും മനുഷ്യബന്ധങ്ങളും സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളും പ്രമേയമാക്കുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ സിനിമാ അനുഭവമായിരിക്കും ചിത്രമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.