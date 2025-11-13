India

17ാം നമ്പർ കെട്ടിടത്തിലെ 13ാം നമ്പർ മുറി: "വൈറ്റ് കോളർ ഭീകര മൊഡ്യൂളിന്‍റെ' രഹസ്യ കേന്ദ്രം

ഡൽഹി സ്ഫോടനം: ആസൂത്രണം അൽ-ഫലാഹ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ 17ാം നമ്പർ കെട്ടിടത്തിലെ 13ാം നമ്പർ മുറിയിൽ
Room 13 in Building 7: Secret headquarters of the "White Collar Terrorist Module"

7ാം നമ്പർ കെട്ടിടത്തിലെ 13ാം നമ്പർ മുറി:

"വൈറ്റ് കോളർ ഭീകര മൊഡ്യൂളിന്‍റെ' രഹസ്യ കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി സ്ഫോടനം ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ഹരിയാനയിലെ അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാലയിലെ 17ാം നമ്പർ ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിലെ 13ാം നമ്പർ മുറിയിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അന്വേഷണ സംഘം. ഭീകരരുടെ രഹസ്യ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇവിടയൊണ് നടക്കുന്നത്.

ഡൽഹി-യുപി മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള ഭീകരർ ഇവിടെയാണ് ഒത്തു കൂടിയത്. സാധാരണ നനഞ്ഞു പൊടി പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്റ്റൽ മുറിയായിരുന്നു ഇത്. ആൺ കുട്ടികളുടെ 17ാം നമ്പർ കെട്ടിടത്തിലെ 13ാം നമ്പർ മുറി " വൈറ്റ് കോളർ ഭീകര മൊഡ്യൂളിന്‍റെ' രഹസ്യ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായാണ് കണ്ടെത്തൽ.

ചെങ്കോട്ടയ്ക്കു സമീപം 13 പേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ സ്ഫോടനം നടത്തിയ ഡോക്റ്റർ ഉമർ നബി ഫരീദാബാദിലെ അൽ-ഫലാഹ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇവിടം കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചത്. പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ജെയ്ഷെ- ഇ- മുഹമ്മദിന്‍റെ വനിതാ വിഭാഗം ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി കരുതപ്പെടുന്ന ഡോ.ഷഹീൻ ഷാഹിദ് ഈ സർവകലാശാലയിലെ ജീവനക്കാരിയും ആയിരുന്നു.

