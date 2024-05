1 dead in clash between RJD-BJP workers in Bihar's Chhapra

ബിഹാർ: ബിഹാറിൽ വോട്ടെടുപ്പിന് പിന്നാലെ ബിജെപി-ആർജെഡി പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. രണ്ടുപേർക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. സരൺ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ചപ്രയിലാണ് സംഭവം. സംഘർഷത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ വെടിവെയ്പ്പിലാണ് ഒരാൾ മരിച്ചത്.