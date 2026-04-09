ചിക്കമംഗളൂരുവിൽ വച്ച് കാണാതായി പാലക്കാട് സ്വദേശിക്ക് വേണ്ടി വ്യാപക തെരച്ചിൽ; പ്രത്യേക ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചു

ബെംഗളൂരു: പാലക്കാട്ടു നിന്ന് കുടുംബത്തിനൊപ്പം വിനോദയാത്ര പോയ പത്താക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെ കാണാതായി. പാലക്കാട്ട് കടമ്പഴിപ്പുറത്ത് സ്വദേശി ശ്രീനന്ദ (14) യെയാണ് ചിക്കമംഗളൂരുവിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ വച്ച് കാണാതായത്. 40-ഓളം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സംഘത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു ശ്രീനന്ദ.
ശ്രീനന്ദയെ കണ്ടെത്താനായി രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആകും തെരച്ചിൽ. പൊലീസ് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം അഗ്നിരക്ഷാസേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്. തെർമൽ ട്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനയും രാവിലെ നടക്കും.