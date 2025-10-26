ഛത്തീസ്ഗഢിൽ വനിതകളുൾപ്പെടെ 21 മാവോയിസ്റ്റുകൾ കീഴടങ്ങി; ആയുധങ്ങളും കൈമാറി

റായ്പൂർ: ഛത്തീസ്ഗഢിൽ 21 ഓളം മാവോയിസ്റ്റുകൾ കീഴടങ്ങി. 18 ഓളം ആയുധങ്ങളുമായി 13 വനിതാ മാവോയിസ്റ്റുകളുൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങിയത്.
ബസ്തർ റേഞ്ച് പൊലീസ് ആരംഭിച്ച 'പുന മാർഗം; പുനരധിവാസത്തിലൂടെ പുനഃസംയോജനം' (Poona Margem: Rehabilitation through Reintegration) എന്ന സംരംഭത്തിന് കീഴിലാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ ആയുധങ്ങളുമായി കീഴടങ്ങിയതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
എകെ 47എസ്, 2 ഐഎൻഎസ്എഎസ് തോക്കുകൾ, 4 എസ്എൽആർ തോക്കുകൾ, 6- 303 തോക്കുകൾ, 2 ഒറ്റ ഷോട്ട് തോക്കുകൾ, ബാരൽ ഗ്രനേഡ് ലോഞ്ചർ എന്നിവയാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൈമാറിയത്.
ഒക്ടോബർ 17 ന് ബസ്തർ ജില്ലയിലെ ജഗ്ദൽപൂരിൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഉൾപ്പെടെ 210 നക്സലൈറ്റുകൾ കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. അവർ 153 ആയുധങ്ങളും കൈമാറിയിരുന്നു.