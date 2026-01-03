ചിക്കൻസ് നെക്ക് ഇടനാഴിയുടെ സുരക്ഷയിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല: എസ്എസ്ബി ഡിജി

സിലിഗുരി: ബംഗ്ലാദേശിലും നേപ്പാളിലും ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് തന്ത്രപരമായി നിർണായകമായ "ചിക്കൻസ് നെക്ക്" ഇടനാഴിയുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് സശസ്ത്ര സീമ ബൽ (എസ്എസ്ബി) ഡയറക്ടർ ജനറൽ (ഡിജി) സഞ്ജയ് സിംഗാൾ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയെ ഈ മേഖലയിൽ പൂർണ്ണമായും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിലിഗുരി അതിർത്തി ആസ്ഥാനത്ത് എസ്എസ്ബി സംഘടിപ്പിച്ച ഓൾ ഇന്ത്യ ഹാൻഡ്ബോൾ ക്ലസ്റ്റർ 2025–26 ന്റെ കർട്ടൻ-റൈസർ ചടങ്ങിലും മാസ്കോട്ട് അനാച്ഛാദനത്തിലും പങ്കെടുക്കവെയാണ് സിംഗാൾ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
വ്യാഴാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത എസ്എസ്ബി മേധാവി, ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ, ഇന്ത്യ-ഭൂട്ടാൻ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികൾ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമാണെന്നും അതിർത്തികളിൽ നിരീക്ഷണവും ജാഗ്രതയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മതിയായതും ഫലപ്രദവുമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവിച്ചു.
"അതിർത്തികളെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം അവയെല്ലാം സുരക്ഷിതമാണ്. ചിക്കൻസ് നെക്കിന് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ, ഈ മേഖലയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കർശനമായ സുരക്ഷ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബംഗ്ലാദേശ്, നേപ്പാൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ഇതിനെ ബാധിക്കില്ല,”
അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സേനയുടെ പ്രവർത്തന ഉത്തരവാദിത്തം എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട്, എസ്എസ്ബിയുടെ സിലിഗുരി അതിർത്തി അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയുടെ ആകെ 546 കിലോമീറ്റർ കാവൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സിംഗാൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിൽ ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിൽ 331 കിലോമീറ്ററും ഇന്ത്യ-ഭൂട്ടാൻ അതിർത്തിയിൽ 215 കിലോമീറ്ററും ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് എസ്എസ്ബിയുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യത്തെ അടിവരയിടുന്നു.
1950 ലെ ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ സമാധാന സൗഹൃദ ഉടമ്പടി അവലോകനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന്, എസ്എസ്ബി ഡിജി മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികൾ നിർദ്ദേശിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളും നയങ്ങളും അനുസരിച്ച് സേന കർശനമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ഭൂപ്രദേശത്തിനും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു സുപ്രധാന കണ്ണിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിലിഗുരി ഇടനാഴിയുടെ സുരക്ഷയിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെയും തന്ത്രപരമായയും താൽപര്യം തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് എസ്എസ്ബി മേധാവിയുടെ ഉറപ്പ്.