എസി പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്ന് നിഗമനം; ഡൽഹിയിൽ നാലുനില കെട്ടിടത്തിന് തീപിടിച്ച് 9 മരണം

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ വിവേക് വിഹാറിലെ നാലു നില കെട്ടിടത്തിൽ ഞായറാഴ് പുലർച്ചെയുണ്ടായ തീപിടിത്തതിൽ 9 മരണം. അപകടത്തിൽ 4 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. 15 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
എസി പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. മരണ സംഖ്യ ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നു. അഗ്നിശമന സേനയുടെ 14 യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമായത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.