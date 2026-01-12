India

ജർമൻ ചാൻസലർ ഇന്ത്യയിൽ

രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനാണ് ജർമൻ ചാൻസലർ ഫ്രെഡറിക് മെർസ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്.
PM Modi, German Chancellor fly Lord Hanuman kite in Ahmedabad

അഹമ്മദാബാദിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ജർമ്മൻ ചാൻസലറും ഹനുമാൻ പട്ടം പറത്തിയപ്പോൾ

Updated on

അഹമ്മദാബാദ്: രണ്ടു ദിവസത്തെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിനായി ജർമൻ ചാൻസലർ ഫ്രെഡറിക് മെർസി ഇന്ത്യയിലെത്തി. ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിലാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാത്രി ജർമൻ ചാൻസലർ വിമാനമിറങ്ങിയത്. സാമ്പത്തിക, സുരക്ഷാ മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പടെ സഹകരണം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാനുള്ള ഇന്ത്യ-ജർമൻ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിത്.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി മെർസി അഹമ്മദാബാദിലെത്തിയത്. സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ സംയുക്ത സന്ദർശനം നടത്തിയ മോദിയും മെർസിയും സബർമതി നദീ തീരത്ത് നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റിവലിലും പങ്കെടുത്തു.

