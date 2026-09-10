തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ബിജെപിക്ക് കിട്ടിയത് 1,472 കോടി രൂപ; യുഡിഎഫ് കേരളത്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചത് 59 കോടി രൂപ

ന്യൂഡൽഹി: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്ത് ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ചത് കോൺഗ്രസിനു ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ 7 മടങ്ങ് അധികം സംഭാവന. അസം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, പുതുച്ചേരി, കേരളം, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലഭിച്ച സംഭാവനയുടെ കണക്കാണ് പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 15 മുതൽ മേയ് 4 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ബിജെപിക്ക് 1,472.8 കോടി രൂപ ലഭിച്ചപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് 207.17 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. ബുധനാഴ്ചയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ ഈ കണക്കുകൾ പുറത്തു വിട്ടത്.
അസമിലാണ് ബിജെപി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിച്ചത്. 82 സീറ്റുകൾ നേടി വിജയിച്ച സംസ്ഥാനത്തിനായി 96 കോടി രൂപയാണ് ബിജെപി ചെലവാക്കിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അസം, ബംഗാൾ, പുതുച്ചേരി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപി ഭരണം നേടി. കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫും തമിഴ്നാട്ടിൽ ടിവികെ-കോൺഗ്രസ് സഖ്യവും അധികാരത്തിലേറി. തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് 51 കോടി രൂപയാണ് ബിജെപി ചെലവിട്ടത്. പുതുച്ചേരിയിലേക്ക് 11.90 കോടി രൂപയും ചെലവഴിച്ചു.
ബിജെപിയുടെ ഫണ്ട് വൻതോതിൽ ഉയർന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റേത് കുത്തനെ ഇടിയുകയായിരുന്നു. 143 കോടി രൂപയാണ് പ്രചരണത്തിനു വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് ചെലവഴിച്ചത്. കേരളത്തിലേക്ക് മാത്രം 59.28 കോടി രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചത്. അതിനു ഗുണമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. പത്തു വർഷം നീണ്ട എൽഡിഎഫ് ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലേറി.