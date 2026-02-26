India

എഐ ഉച്ചകോടി പ്രതിഷേധം: രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരേ കേസെടുക്കണമെന്ന് ബിജെപി

രാജ‍്യവിരുദ്ധ ശക്തികളുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു
AI Summit Protest: BJP demands case against Rahul Gandhi

ന‍്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ വച്ചു നടന്ന എഐ ഉച്ചകോടിയിൽ ഷർട്ടൂരി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചതിൽ ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരേ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബിജെപി. ഗൂഢാലോചനയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നത്.

രാജ‍്യവിരുദ്ധ ശക്തികളുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നും ബിജെപി ആരോപിച്ചു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനെതിരേ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അടക്കമുള്ളവർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എഐ ഉച്ചകോടി അലങ്കോലമാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചതെന്നും വൃത്തിക്കെട്ട രാഷ്ട്രീയമാണ് കോൺഗ്രസ് പിന്തുടരുന്നതെന്നുമായിരുന്നു മോദി വിമർശിച്ചത്.

