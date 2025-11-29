ലോക വ്യാപകമായി വിമാന സർവീസുകൾ തടസപ്പെടും

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള വിവിധ വിമാന സർവീസുകൾ തടസപ്പെടാൻ സാധ്യത. യൂറോപ്പ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എയർബസ് വിമാനനിർമാതാക്കളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പരിഷ്കരണമാണ് ഇതിനു കാരണം.
ഇന്ത്യയിൽ 350 വിമാനങ്ങൾക്ക് അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം സർവീസ് നടത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഇതിനകം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. എയർ ഇന്ത്യ, ഇൻഡിഗോ വിമാന സർവീസുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
എയർബസ് എ320 വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സർവീസ് നടത്തുന്ന എയർലൈനുകളാണ് പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത്. തിങ്കൾ, ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളോടെ സർവീസുകൾ സാധാരണനിലയിൽ പുനസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
എ320 വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ആറായിരത്തിലധികം സർവീസുകൾ ആഗോള തലത്തിൽ തടസപ്പെടും. ലോകത്തെ ആകെ വിമാന സർവീസുകളിൽ മൂക്കാൽപ്പങ്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയർബസിന്റെയോ ബോയിങ്ങിന്റെയോ വിമാനങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസുകൾ തടസപ്പെടുന്നത് യുഎസിലായിരിക്കും.