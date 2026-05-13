രാജ‍്യത്ത് പാൽ വില കൂട്ടി അമുൽ

പ്രവർത്തന ചെലവാണ് വില കൂടാൻ കാരണമായതെന്ന് അമുലിന്‍റെ നടത്തിപ്പുകാരായ ഗുജറാത്ത് കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിങ് ഫെഡറേഷൻ അറിയിച്ചു
ന‍്യൂഡൽഹി: രാജ‍്യത്ത് പാൽ വില കൂട്ടി അമുൽ. ലിറ്ററിന് 2 രൂപയാണ് വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മേയ് 14 മുതൽ പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രാബല‍്യത്തിൽ വരും. പ്രവർത്തന ചെലവാണ് വില കൂടാൻ കാരണമായതെന്ന് അമുലിന്‍റെ നടത്തിപ്പുകാരായ ഗുജറാത്ത് കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിങ് ഫെഡറേഷൻ അറിയിച്ചു.

2025 മേയ് മാസത്തിലാണ് അവസാനമായി അമുൽ പാൽ വില കൂട്ടിയത്. കർഷകർക്ക് മികച്ച വില ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് വില വർധനവെന്ന് ഫെഡറേഷൻ അറിയിച്ചു.

അമുലിന്‍റെ അമുൽ ടാസയ്ക്ക് ഒരു ലിറ്ററിന് 57 രൂപയും അമുൽ ഗോൾഡിന് (500 മില്ലി) 35 രൂപയുമാണ് പുതുക്കിയ വില. എരുമ പാൽ അര ലിറ്റർ 38 രൂപയും അമുൽ ടീ സ്പെഷ‍്യലിന് ഒരു ലിറ്ററിന് 66 രൂപയാകും പുതുക്കിയ നിരക്ക്.

