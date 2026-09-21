അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര കൊള്ള സിസിടിവിയിൽ പതിഞ്ഞത് 105 തവണ; എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. സംഭാവന കൊള്ള നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയ 105 സംഭവങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞതായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എസ്ഐടി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയാണ് തിങ്കളാഴ്ച സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.
എസ്ഐടിയുടെ അന്വേഷണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്നും സെപ്റ്റംബർ 25നകം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുമെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കുറ്റപത്രത്തിൽ നിയമാനുസൃത നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മജിസ്ട്രേറ്റിന് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം നൽകി.
കാണിക്ക മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് പരിഗണിക്കവെയാണ് സുപ്രീം കോടതി എസ്ഐടിയുടെ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചത്. ഇതുവരെ നടത്തിയ അറസ്റ്റുകളും മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശേഖരിച്ച തെളിവുകളും കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ, സാക്ഷിമൊഴികൾ, മറ്റ് തെളിവുകൾ എന്നിവയും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധിച്ചു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റ് തെളിവുകളും വിശകലനം ചെയ്താണ് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. 105 കാണിക്ക മോഷണ സംഭവങ്ങളാണ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് നൽകണമെന്ന് ഹർജിക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി നിരസിച്ചു. കേസ് സെഷൻസ് ജഡ്ജിയുടെ പരിഗണനയിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.
കാണിക്ക മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം ശക്തമായതിന് പിന്നാലെ രാമജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിലെ പ്രധാന ഭാരവാഹികളായ ചമ്പത് റായിയെയും അനിൽ മിശ്രയെയും സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ട്രസ്റ്റിൽ സിഇഒയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസംവിധാനം നടപ്പാക്കി. മുൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എയർ മാർഷൽ (റിട്ട) ജിതേന്ദ്ര മിശ്രയെ സിഇഒയായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു.
ലഖ്നൗ ഡിവിഷണൽ കമ്മിഷണർ വിജയ് വിശ്വാസ് പന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ എസ്ഐടിയെ ജൂൺ 13നാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത്. ട്രസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമായിരുന്നു നടപടി. ജൂൺ 23ന് എസ്ഐടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു.