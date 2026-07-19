India

അയോധ്യ ക്ഷേത്രക്കൊള്ള; എസ്ഐടി സുപ്രീം കോടതിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചു

ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് അധ്യക്ഷനായ സുപ്രീം കോടതിയിലെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ മുദ്രവെച്ച കവറിലാണ് സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചത്
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അയോധ്യ ക്ഷേത്രക്കൊള്ള; എസ്ഐടി സുപ്രീം കോടതിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചു

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ന്യൂഡല്‍ഹി: അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിനുള്ള സംഭാവനകള്‍ വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചെന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്‌ഐടി) സുപ്രീം കോടതിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചതായി ഞായറാഴ്ച വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് (സിജെഐ) സൂര്യ കാന്ത് അധ്യക്ഷനായ സുപ്രീം കോടതിയിലെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ മുദ്രവെച്ച കവറിലാണ് സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച സുപ്രീം കോടതി ഈ വിഷയം വീണ്ടും പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഈ നടപടി.

ജൂലൈ 13ന് നടന്ന വാദം കേള്‍ക്കലില്‍ കേസിന്‍റെ നിലവിലെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കോടതി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തോട് നിര്‍ദേശിക്കുകയും ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീര്‍ത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന് നോട്ടീസ് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നാല് വ്യത്യസ്ത ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ഈ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയത്.

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