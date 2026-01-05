ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി കലാപ ഗൂഢാലോചന കേസിൽ ഉമർ ഖാലിദിനും ഷർജിൽ ഇമാനും ജമ്യമില്ല. പ്രതികൾക്കെതിരേ ശക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യഹർജി തള്ളിയത്.
മറ്റ് 5 പ്രതികൾക്കും കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ഗുള്ഫിഷ ഫാത്തിമ, ഷിഫ ഉര് റഹ്മാൻ, മീര ഹൈദര്, മുഹമ്മദ് സലീം ഖാൻ, ഷദാബ് അഹമ്മദ് എന്നിവര്ക്കാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരേയാണ് പ്രതികൾ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. 5 വർഷത്തിലേറെയായി പ്രതികള് ജയിലിലാണ്. 2020ൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിനിടെയുണ്ടായ കലാപത്തിനായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് കേസ്.