ഇടപാടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ!! തുടർച്ചയായ 4 ദിവസം ബാങ്കുകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കും

ന്യൂഡല്ഹി: ലേബര് കമ്മിഷണറുടെ മധ്യസ്ഥതയില് നടന്ന അനുരഞ്ജന യോഗവും പരാജയപ്പെട്ടതോടെ പണിമുടക്കുമായി ബാങ്ക് ജീവനക്കാര് മുന്നോട്ട്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശനിയും ഞായറും അവധിയായതിനാല് തുടർച്ചായായ 3 ദിവസം ബാങ്കുകള് അടഞ്ഞുകിടക്കും.
എന്നാൽ, ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില് തിങ്കളാഴ്ച വിനായക ചതുര്ഥിയുടെ അവധി കുടിയുള്ളതിനാല് 4 ദിവസം വരെ ബാങ്ക് പ്രവര്ത്തനം തടസപ്പെടും. 28,29,30 തീയതികളിലാണ് രണ്ടാംഘട്ട പണിമുടക്ക്. ഇതിനു ശേഷം ഒക്റ്റോബര് 26 മുതല് അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബാങ്കുകളുടെ പ്രവൃത്തിദിനം ആഴ്ചയില് 5 ദിവസമാക്കണമെന്നതാണ് പ്രധാന ആവശ്യം. ഒട്ടേറെ കക്ഷികള് ഉള്പ്പെട്ട വിഷയമായതിനാല് വിശാലമായ കൂടിയാലോചനകള് വേണമെന്നാണ് സര്ക്കാര് നിലപാട്. ഇതേ തുടർന്നാണ് അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ബാങ്കുകൾ ഒരുങ്ങുന്നത്.