അസമിൽ കോൺഗ്രസിന് പ്രതിസന്ധി; മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഭൂപൻ ബോറ രാജിവെച്ചു

രാജി സമർപ്പിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ
Bhupan Bora resigns

ഭൂപൻ ബോറ രാജിവെച്ചു

Updated on

ദിസ്പുർ: അസമിൽ കോൺഗ്രസിന് വൻ തിരിച്ചടിയായി പാർട്ടി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഭൂപൻ ബോറ രാജിവെച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ ഗൗരവ് ഗൊഗോയി ചുമതലയേൽക്കുന്നതു വരെ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് ഘടകത്തിന്‍റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ബോറ. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 8 മണിയോടെയാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് രാജി സമർപ്പിച്ചത്.

അസമിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെയാണ് മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാവിന്‍റെ രാജി. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുന്നണി ചർച്ചകൾക്ക് കോൺഗ്രസ് അടുത്തിടെ ഭൂപൻ ബോറയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഗൗരവ് ഗൊഗായി നയിച്ച മജുലിയിലെ കോൺഗ്രസ് റാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഭൂപൻ ബോറയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള രാജിക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ ബോറ ഏത് പാർട്ടിയിൽ ചേരുമെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. സിപിഎം അടക്കമുള്ള പാർട്ടി തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടതായി ബോറ പറഞ്ഞു

congress
assam
resign

