ന്യൂഡൽഹി: ഗോവ ബാഗ ബീച്ചിലെ നൈറ്റ് ക്ലബിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തെത്തുടർന്ന് 25 പേർ മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തിൽ ഉടമകളായ ലുത്ര സഹോദരന്മാർക്കെതിരേ ഇന്റർപോൾ ബ്ലൂ കോർണർ നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കി.
അപകടമുണ്ടായതിനു പിന്നാലെ സൗരഭ് ലുത്രയും സഹോദരൻ ഗൗരവ് ലുത്രയും തായ്ലന്റിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു. നൈറ്റ് ക്ലബ് മാനേജർ ഉൾപ്പടെ നാലു ക്ലബ് ജീവനക്കാരെ ഇതുവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. അടുക്കളയിലെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്.
'ബോളിവുഡ് ബാംഗർ നൈറ്റ്' എന്ന് പേരിട്ടിരുന്ന പരിപാടിയിൽ വിദേശികൾ ഉൾപ്പടെ 100ലധികം പേർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്ത് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.