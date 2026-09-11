ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി; സുരക്ഷയ്ക്കായി 15,000 പൊലീസുകാർ, 200 കമ്പനി അർധസൈനികർ

ന്യൂഡൽഹി: ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ലോകനേതാക്കൾ എത്തുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ പഴുതടച്ച സുരക്ഷ. ഡൽഹി പൊലീസിന്റെയും അർധസൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഡൽഹിയിലൊട്ടാകെ 15,000ത്തോളം ഡൽഹി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചു. കൂടാതെ 200 കമ്പനി അർധസൈനികരെയും നിയോഗിച്ചു. വിവിധയിടങ്ങളിലായി 500ലധികം സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സജ്ജമാക്കി. നഗരത്തിൽ താത്കാലികമായി ഗതാഗതനിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും. വിവിഐപികളുടെ വാഹനവ്യൂഹം സഞ്ചരിക്കുന്ന റോഡുകളിൽ ഗതാഗതം വഴിതിരിച്ചുവിടും. 35ലധികം റോഡുകളിൽ ഗതാഗതനിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും. മഥുര റോഡ്, സർദാർ പട്ടേൽ മാർഗ്, ശാന്തി പഥ്, ജൻപഥ്, അശോക റോഡ്, ബാരക്കാംബ റോഡ്, ടോൾസ്റ്റോയി മാർഗ്, ആഫ്രിക്ക അവന്യൂ റോഡ്, നിതി മാർഗ്, പഞ്ചശീൽ മാർഗ്, എപിജെ അബ്ദുൾ കലാം റോഡ് എന്നിവ ഗതാഗതനിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാന റോഡുകളാണ്. അതേസമയം നഗരം പൂർണമായി അടച്ചിടില്ലെന്ന് ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
വിവിധ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുമായും അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളുമായും സഹകരിച്ചാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നത്. ഉച്ചകോടി നടക്കുന്ന ഭാരത് മണ്ഡപം, വിമാനത്താവളം, ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളെല്ലാം പൊലീസിന്റെ സുരക്ഷാവലയത്തിലാണ്. ഉച്ചകോടി വേളയിൽ ഡൽഹി മെട്രൊ പ്രവർത്തിക്കും. എന്നാൽ ചില സ്റ്റേഷനുകളിൽ പ്രവേശിക്കാനും പുറത്തിറങ്ങാനും നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയേക്കും. സിറ്റി ബസ് സർവീസും പതിവുപോലെ പ്രവർത്തിക്കും.
ശനിയാഴ്ചയാണ് രണ്ട് ദിവസത്തെ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്ക് തുടക്കമാവുന്നത്. ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. മറ്റു ലോകനേതാക്കളും വരും മണിക്കൂറുകളിൽ എത്തിച്ചേരും.