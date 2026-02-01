എല്ലാ ജില്ലകളിലും വനിതാ ഹോസ്റ്റലുകൾ, ഷീ മാർട്ടുകൾ; ശ്രദ്ധേയമായി സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി: മോദി സർക്കാരിന്റെ മൂന്നാം ബജറ്റിൽ സ്ത്രീകൾക്കായി ശ്രദ്ധേയമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ. രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വനിതാ ഹോസ്റ്റലുകള് പ്രഖ്യാപിച്ച് ധനമന്ത്രി.
ഗ്രാമീണ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനായി ഷീ മാർട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഗ്രാമങ്ങളിലെ വനിതകളുടെ സംരംഭങ്ങൾക്കും സഹായം നൽകും.
വനിതകളെ സംരംഭ ഉടമകളാക്കി മാറ്റാൻ ആധുനിക സൗകര്യമടക്കമുള്ള നൽകും. സെൽഫ് ഹെൽപ് എന്റർപ്രണർ സ്ഥാപിക്കുമെന്നുമാണ് പ്രഖ്യാപനം.
അതേസമയം, 50 ശതമാനം സംസ്ഥാന വിഹിതം നൽകണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം തള്ളി കേന്ദ്രം. പതിനാറാം ധനകമ്മിഷൻ നിർദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 41 ശതമാനം വിഹിതം നൽകുമെന്ന് ബജറ്റിൽ നിർമലാ സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.മാത്രമല്ല ധനകമ്മി ജിഡിപിയുടെ 4.5 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു.