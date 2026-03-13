India

ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം; കേന്ദ്രം അന്വേഷണം പ്രഖ‍്യാപിച്ചു

സുരക്ഷയൊരുക്കിയതിൽ അടക്കം വീഴ്ച സംഭവിച്ചോയെന്നത് അടക്കമുള്ള കാര‍്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീർ മുൻ മുഖ‍്യമന്ത്രി ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയ്ക്കെതിരേ അടുത്തിടെയുണ്ടായ വധശ്രമത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അന്വേഷണം പ്രഖ‍്യാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് സുരക്ഷയൊരുക്കിയതിൽ അടക്കം വീഴ്ച സംഭവിച്ചോയെന്നത് അടക്കമുള്ള കാര‍്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും.

നിലവിൽ Z+ കാറ്റഗറി സുരക്ഷയാണ് ഫറൂറ് അബ്ദുള്ളയ്ക്ക്. വ‍്യക്തിവിരോധത്തിന്‍റെ പേരിലാണ് ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയെ വകവരുത്താൻ ശ്രമിച്ചതെന്നായിരുന്നു പ്രതി കമൽജിത്ത് സിങ് ജാംവാൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ലൈസൻസുള്ള സ്വന്തം റിവോൾവറിൽ നിന്നുമായിരുന്നു പ്രതി വെടിയുതിർത്തത്. ആക്രമണ സമയത്ത് ഇയാൾ മദ‍്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് വ‍്യക്തമാക്കി.

