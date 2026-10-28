പ്രതിപക്ഷ റാലിക്ക് സിജെപിയുടെ പിന്തുണ

ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനും വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിനുമെതെരേ "ഇന്ത്യാ' മുന്നണി നവംബർ ഒന്നിനു നടത്തുന്ന റാലിക്ക് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സുതാര്യവും നിഷ്പക്ഷവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിലെ വിശ്വാസ്യത ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷന് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി സിജെപി പ്രസ്താവനയിൽ ആരോപിച്ചു.
സാമൂഹികമോ സാമ്പത്തികമോ ആയ സ്ഥിതിഗതികൾ നോക്കാതെ ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും തുല്യമായ രാഷ്ട്രീയ ശബ്ദമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഡോ. അംബേദ്കർ പോരാടി. ആ തത്വം എല്ലാ സർക്കാരുകളും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അർഹരായ ഓരോ പൗരന്റെയും വോട്ടവകാശം സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം, അല്ലാതെ അത് വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയല്ലെന്നും സിജെപി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
പ്രസ്താവനയുടെ പൂർണരൂപം...
ഇന്ത്യാ മുന്നണിയുടെ നവംബർ 1 ലെ റാലിക്ക് കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു
ജനങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെ സർക്കാരിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ സർക്കാർ തങ്ങളുടെ വോട്ടർമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. എസ്ഐആറിലൂടെ (SIR) ഈ തത്വം തന്നെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിനുള്ള വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വിശ്വാസ്യതയും സ്വയംഭരണാധികാരവും വീണ്ടെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കാൻ സഹായിച്ചപ്പോൾ, ജാതി, മതം, ലിംഗഭേദം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലം എന്നിവ നോക്കാതെ എല്ലാ മുതിർന്ന പൗരനും തുല്യ വോട്ടവകാശമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുവരുത്തി.
ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ഒരിക്കലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ഡോ. അംബേദ്വറും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ മറ്റ് ശില്പികളും ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഓരോ പൗരനും തുല്യ പങ്കാളിത്തം ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ജനാധിപത്യം വിജയിക്കൂ എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി. ആ ആശയം ലളിതമായിരുന്നു: കൂടുതൽ പൗരന്മാരെ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അവരെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാതെരിക്കുക. ഇന്ന്, വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് അർഹരായ വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എസ്.ഐ.ആർ നടപടി ഗൗരവമേറിയ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് പകരമായി, ഒഴിവാക്കപ്പെടുമോ എന്ന വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഭയത്തിനാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.
സാമൂഹികമോ സാമ്പത്തികമോ ആയ സ്ഥിതിഗതികൾ നോക്കാതെ ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും തുല്യമായ രാഷ്ട്രീയ ശബ്ദമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഡോ. അംബേദ്കർ പോരാടി. ആ തത്വം എല്ലാ സർക്കാരുകളും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അർഹരായ ഓരോ പൗരന്റെയും വോട്ടവകാശം സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം, അല്ലാതെ അത് വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല. നമ്മുടെ ഭരണഘടന എല്ലാ മുതിർന്ന പൗരനും വോട്ടവകാശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അർഹരായ ഒരു പൗരനും ആ അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതിനാൽ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കായി പോരാടുന്ന എല്ലാ സംഘടനകളെയും കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി പിന്തുണയ്ക്കും.
ജയ് ഭീം. ജയ് ഹിന്ദ്