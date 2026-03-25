ഡൽഹിയിലെ കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനം ഒഴിയണം; നോട്ടീസ് നൽകി കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി: ദീർഘകാലമായി കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അക്ബർ റോഡിലെ കെട്ടിടം ഒഴിയാൻ നോട്ടീസ്. 1978 മുതൽ പാർട്ടി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടം ഒഴിയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് കോന്ദ്രം നോട്ടീസ് നൽകിയത്. മാർച്ച് 28 നകം 2 കെട്ടിടങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കണമെന്നാണ് നോട്ടീസിലെ ആവശ്യം.
ഇതിനെതിരേ കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നീക്കം. ഐടിഒയ്ക്ക് സമീപമുള്ള 'ഇന്ദിരാ ഭവൻ' എന്ന പുതിയ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് കോൺഗ്രസ് കുറച്ചുനാൾ മുന്പ് മാറിയിരുന്നെങ്കിലും പഴയ ഓഫീസ് ഒഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ നടപടിയാണിതെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നത്.