ഡൽഹിയിലെ കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനം ഒഴിയണം; നോട്ടീസ് നൽകി കേന്ദ്രം

congress gets notice to vacate party office

ന്യൂഡൽഹി: ദീർഘകാലമായി കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അക്ബർ റോഡിലെ കെട്ടിടം ഒഴിയാൻ നോട്ടീസ്. 1978 മുതൽ പാർട്ടി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടം ഒഴിയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് കോന്ദ്രം നോട്ടീസ് നൽകിയത്. മാർച്ച് 28 നകം 2 കെട്ടിടങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കണമെന്നാണ് നോട്ടീസിലെ ആവശ്യം.

ഇതിനെതിരേ കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിന്‍റെ നീക്കം. ഐടിഒയ്ക്ക് സമീപമുള്ള 'ഇന്ദിരാ ഭവൻ' എന്ന പുതിയ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് കോൺഗ്രസ് കുറച്ചുനാൾ മുന്‍പ് മാറിയിരുന്നെങ്കിലും പഴയ ഓഫീസ് ഒഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ നടപടിയാണിതെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നത്.

Also Read

No stories found.

