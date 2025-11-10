India

ഡൽഹി സ്ഫോടനം: മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു

ചെങ്കോട്ടയ്ക്കടുത്ത് സ്ഫോടനം: 9 മരണം, 14 പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്; തീവ്രത കൂടിയ ആക്രമണമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ
ഡൽഹി സ്ഫോടനം: മരണസംഖ്യ | delhi blast casualties

ഡൽഹിയിൽ സ്ഫോടനം നടന്ന പ്രദേശത്ത് പൊലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

Updated on

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ചെങ്കോട്ടയ്ക്കു സമീപം നടന്ന സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒമ്പതായി. 14 പേർക്ക് പരുക്കുണ്ട്. ഇതിൽ ആറു പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. പ്രാരംഭ റിപ്പോർട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ഫോടനത്തിന്‍റെ തീവ്രത വർധിച്ചതായി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (NIA) വിലയിരുത്തുന്നു.

സ്ഫോടനത്തിന്‍റെ പ്രത്യാഘാതത്തിൽ 9 പേർ സംഭവസ്ഥലത്തും ആശുപത്രിയിലുമായാണ് മരിച്ചത്. പരുക്കേറ്റവരിൽ വഴിയാത്രക്കാരും സമീപത്തെ കടകളിലെ ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്ഫോടനം നടന്ന പ്രദേശം ഡൽഹി മെട്രോയുടെ വയലറ്റ് ലൈനിലെ ലാൽ ക്വില മെട്രോ സ്റ്റേഷന് അടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സ്ഫോടനത്തിന്‍റെ ശക്തിയിൽ, സമീപത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന രണ്ട് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ പൂർണമായും കത്തിനശിക്കുകയും എട്ടു കാറുകൾക്ക് സാരമായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഫോറൻസിക് സംഘം ശേഖരിച്ച തെളിവുകളുടെ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ, ഉപയോഗിച്ചത് തീവ്രത കൂടിയ ഇംപ്രൊവൈസ്ഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഡിവൈസ് (IED) ആണെന്നാണ് നിഗമനം.

റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് നഗരത്തിലുടനീളം അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ലാൽ ക്വില മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും, വിമാനത്താവളങ്ങളിലും സുരക്ഷ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഭീകരസംഘടനകൾക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് NIA പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്.

