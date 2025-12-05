India

ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് ആശ്വാസം; പൈലറ്റുമാരുടെ ഡ്യൂട്ടി സമയം സംബന്ധിച്ച നിബന്ധന ഡിജിസിഎ പിൻവലിച്ചു

കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസമായി ഇൻഡിഗോയുടെ ആയിരത്തിലധികം സർവീസുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്
dgca pilot duty rule withdrawal flight updates

ന്യൂഡൽഹി: ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് ആശ്വാസമായി ഡിജിസിഎ ഇളവ്. സർവീസുകൾ താറുമാറായതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇളവ് അനുവദിച്ചത്. പൈലറ്റുമാരുടെ ഡ്യൂട്ടി സമയം സംബന്ധിച്ച നിബന്ധന ഡിജിസിഎ പിൻവലിച്ചു. ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിവാര വിശ്രമവും അവധിയും രണ്ടായി നൽകണമെന്ന നിർദേശമാണ് ഡിജിസിഎ പിൻവലിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസമായി ഡ്യൂട്ടി സമയ നിബന്ധന അടക്കമുള്ള പരിഷ്കരണങ്ങൾ കാരണം ഇൻഡിഗോയുടെ ആയിരത്തിലധികം സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം 600 ലധികം സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇത് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. ഡൽഹി വിമാനത്താവളങ്ങളിലടക്കം വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടായത്. യാത്രക്കാരടക്കം വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളുയർത്തിയിരുന്നു.

