ധർമസ്ഥല വിവാദം: തലയോട്ടി നൽകിയത് തിമ്മറോടിയെന്നു ചിന്നയ്യ

Dharmasthala controversy: Chinnayya says he was arrogant in giving away the skull

സി.എൻ. ചിന്നയ്യ

മംഗളൂരു: ധർമസ്ഥല ക്ഷേത്രത്തിനെതിരായ വിവാദ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ ആക്‌ഷൻ കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്‍റ് മഹേഷ് ഷെട്ടി തിമ്മറോടിക്കെതിരേ സാക്ഷി സി.എൻ. ചിന്നയ്യയുടെ മൊഴി. ഭൂമികുഴിച്ചപ്പോൾ കണ്ടെടുത്ത തലയോട്ടി നൽതിയത് തിമ്മറോടിയാണെന്നു ചിന്നയ്യ മൊഴി നൽകി. ഇത് തിമ്മറോടിയുടെ റബർ തോട്ടത്തിൽ നിന്നെടുത്തതാണെന്നു ചിന്നയ്യ പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. റിസർച്ച് ലാബിൽ നിന്നുള്ള 40 വർഷം പഴക്കമുള്ള തലയോട്ടിയാണെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്വേഷണ സംഘം നൽകിയ സൂചന.

ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയിൽ തലയോട്ടി കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ചിന്നയ്യയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റബർ തോട്ടത്തിലെ മണ്ണു ശേഖരിച്ചു. തിമ്മറോടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണു തീരുമാനം.

മകളെ കാണാതായെന്ന് പരാതി നൽകിയ സുജാത ഭട്ടും മൊഴിമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിൽ ഇവർക്ക് അനന്യ ഭട്ട് എന്നൊരു മകളില്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സുജാത ഭട്ട് എന്ന പേരും വ്യാജമെന്നാണു സൂചന.

സുജാതയ്ക്ക് മക്കളില്ലെന്ന് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ, മകളെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതി പിൻവലിക്കാൻ അവർ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലർ സമ്മർദം ചെലുത്തിയതിനാലാണു പരാതി നൽകിയതെന്നാണു പുതിയ വാദം.

