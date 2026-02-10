India

ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രി പദം എന്ന ആവശ്യവുമായി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ വിഭാഗം

കെ.സി. വേണുഗോപാൽ മുൻകൈ എടുത്ത് നടത്തിയ പ്രാതൽ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം അയവു വന്ന ഡികെ-സിദ്ധരാമയ്യ തർക്കം വീണ്ടും തലപൊക്കി
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രി പദം എന്ന ആവശ്യവുമായി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ വിഭാഗം. സംസ്ഥാന ബജറ്റിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി മാറ്റം വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

കെ.സി. വേണുഗോപാൽ മുൻകൈ എടുത്ത് നടത്തിയ പ്രാതൽ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം അയവു വന്ന ഡികെ-സിദ്ധരാമയ്യ തർക്കം വീണ്ടും തലപൊക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച പ്രീ ബജറ്റ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ശിവകുമാർ ഡൽഹിക്ക് തിരിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും യോഗത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ‌ർ വകുപ്പിന്‍റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമെന്നും ഡികെ വിശദീകരിച്ചു. മാത്രമല്ല അധികാര കൈമാറ്റ ധാരണ രഹസ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നല്ല എന്ന് ഓ‍ർമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

