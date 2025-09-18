India

''ഓൺലൈനായി വോട്ട് നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, നടന്നില്ല''; രാഹുലിന്‍റെ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാന രഹിതമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ

അലന്ദ് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി വിഫല ശ്രമങ്ങൾ നടന്നതായും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പറഞ്ഞു
ഓൺലൈനിലൂടെ വോട്ട് നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല; രാഹുലിന്‍റെ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാന രഹിതമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ

ന‍്യൂഡൽഹി: ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. ഓൺലൈനിലൂടെ വോട്ട് നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും, വോട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപായി ആ വ‍്യക്തിക്ക് പറയാനുള്ളതും കൂടി കേൾക്കുമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ‍വ‍്യക്തമാക്കി.

അലന്ദ് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി വിഫല ശ്രമങ്ങൾ നടന്നതായും ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടന്നു വരുകയാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

''വോട്ട് കൊള്ളയ്ക്ക് 101 ശതമാനം തെളിവുണ്ട്''; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെിതരേ രാഹുൽ ഗാന്ധി

രാഹുൽ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പറയുന്നത്. മുഖ‍്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ജനാധിപത‍്യത്തെ തകർക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് രാഹുൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു മറുപടിയായിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

