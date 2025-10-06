India
രാജസ്ഥാനിൽ ആശുപത്രി ഐസിയുവിൽ തീപിടിത്തം; 8 മരണം, 3 പേർക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്
ഞായറാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം
ജയ്പുർ: രാജസ്ഥാനിൽ ആശുപത്രിയിലെ ട്രോമ ഐസിയുവിൽ ഉണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ 8 മരണം. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമുൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് മരിച്ചത്. 3 പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. അപകട സമയത്ത് 11 രോഗികളായിരുന്നു
ഐസിയുവിലുണ്ടായിരുന്നത്. ന്യൂറോ ഐസിയു വാര്ഡിന്റെ സ്റ്റോര് റൂമില്നിന്ന് രാത്രി 11.20-ഓടെ തീപടരുകയായിരുന്നു. ഷോര്ട്ട് സര്ക്യൂട്ടാണ് തീപിടിക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് വിവരം. ഒന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ട ശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീയണച്ചത്.