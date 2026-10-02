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മോദി ആരാധനാപാത്രം, രക്ഷയ്ക്ക് ഹനുമാൻ ചാലിസ ചൊല്ലി: ഫ്ളൈ ദുബായ് വിമാനത്തിലെ 'ഹീറോ' പൈലറ്റ് | Video

ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിൽ സഹപൈലറ്റിന്‍റെ കുത്തേറ്റ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറുമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി സംസാരിച്ചു; ഹനുമാൻ ചാലിസ ചൊല്ലി ജീവൻ രക്ഷിച്ച കഥ പങ്കുവച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിൽ സഹപൈലറ്റിന്‍റെ ആക്രമണത്തിൽ കുത്തേറ്റ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വെള്ളിയാഴ്ച വിഡിയൊ കോളിലൂടെ സംസാരിച്ചു. മിഡ്എയർ പ്രതിസന്ധിക്കിടെ മച്ചാർ കാഴ്ചവച്ച ധൈര്യത്തെയും സന്നദ്ധബുദ്ധിയെയും സമചിത്തതയെയും മോദി പ്രശംസിച്ചു. ദുബായിൽനിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യേ സഹപൈലറ്റിന്‍റെ കുത്തേറ്റ് മച്ചാറിന് പരുക്കേറ്റതിന് രണ്ടു ദിവസത്തിനു ശേഷമാണ് ഈ വെർച്വൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്.

വൈകാരികമായ ഈ സംഭാഷണത്തിനിടെ, മോദിയാണ് തന്‍റെ "ഏറ്റവും വലിയ ആരാധനാപാത്രം" എന്ന് മച്ചാർ പറഞ്ഞു. വിമാനത്തിൽ ദുഷ്കര സാഹചര്യം നേരിട്ടപ്പോൾ ഹനുമാൻ ചാലിസ ചൊല്ലിയ കാര്യവും അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുത്തു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് തനിക്ക് ഏറെ പ്രത്യേകതയുള്ള നിമിഷമായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ മച്ചാർ, ആ സംഭാഷണത്തിനിടെ വൈകാരികനായി. മോദിയുമായി സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ലെന്നും, ആ കോൾ തനിക്ക് വലിയ അഭിമാനം നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മച്ചാറിനു വേണ്ടി രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രാർഥിക്കുകയാണെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം കാഴ്ചവച്ച ധൈര്യത്തെയും മോദി പ്രശംസിച്ചു. പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോഴെല്ലാം താൻ ഹനുമാൻ ചാലിസ ചൊല്ലാറുണ്ടെന്നും, ആ ദുഷ്കര നിമിഷത്തിലും ഹനുമാൻ ചാലിസ തന്നെയാണ് ചൊല്ലിയതെന്നും മച്ചാർ പങ്കുവച്ചു.

"എനിക്ക് അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം, പോസിറ്റിവിറ്റിയിൽ, ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറയൂ—ഹനുമാൻ ചാലിസ മാത്രം. ആ നിമിഷത്തിലും ഞാൻ ഹനുമാൻ ചാലിസ മാത്രമേ ചൊല്ലിയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം, അദ്ദേഹം ദൈവമല്ല, എന്‍റെ രക്ഷകനാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മച്ചാറിന്‍റെ അമ്മ ഗീതാ ബെന്നിനെക്കുറിച്ചും മോദി സംസാരിച്ചു—ഭഗവദ്ഗീതയുടെ മൂല്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കലുകളുമായാണ് അവർ തന്‍റെ മകനെ വളർത്തിയതെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. അപകടം നിറഞ്ഞ ആ സാഹചര്യത്തിലും പ്രതികരിക്കാൻ തനിക്ക് ധൈര്യം നൽകിയത് എന്താണെന്ന് മച്ചാർ മോദിയോട് വിശദീകരിച്ചു. പൈലറ്റിന്‍റെ ധീരതയെ പ്രശംസിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, അദ്ദേഹത്തിന് വേഗത്തിലുള്ള സൗഖ്യം നേരുകയും ചെയ്തു.

ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന് രാജ്യത്തിന് അഭിമാനത്തോടെ പറയാനാകുമെന്ന്, അല്ലാതെ ജീവനെടുക്കുന്നവരല്ല എന്ന്, സംഭാഷണത്തിനിടെ മോദി പറഞ്ഞു.

"ആ നിമിഷത്തിൽ, സർ, ഞാൻ എന്‍റെ ജീവനു വേണ്ടി പോരാടുകയായിരുന്നു. ഞാൻ വീണുപോയിരുന്നു, ഒരുപാട് പരുക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു, താഴെ വീണുപോയിരുന്നു. അപ്പോൾ, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താകുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു നിമിഷമുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി ഞാൻ ക്യാപ്റ്റനാണ്. കണ്ണടച്ചിരുന്നാലും വിമാനത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസിലാകും. ഞാൻ വീണുപോയപ്പോൾ, വിമാനം താഴേക്ക് പതിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഇത് സ്മിതിന്‍റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളാണെന്ന് എനിക്ക് പൂർണമായി ബോധ്യമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഞാൻ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു. ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നു, ബാക്കിയെല്ലാം സംഭവിച്ചു... അതിനു ശേഷം, സൗദിയിലും ഇവിടെയും എന്നെ ചികിത്സിച്ചവർ—ഇതിലും മികച്ച പരിചരണവും വൈദ്യസഹായവും എനിക്ക് ലഭിക്കാനില്ലായിരുന്നു," അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു.

ബുധനാഴ്ച നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ മച്ചാറിനെ, തുടർ ചികിത്സയ്ക്കായി സൗദി അറേബ്യയിൽനിന്ന് യുഎഇയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ദീപക് മിത്തൽ, ആശുപ്രതിയിൽ മച്ചാറിനെയും കുടുംബത്തെയും സന്ദർശിച്ചു. പൈലറ്റ് "നല്ല ആരോഗ്യത്തിലാണെന്നും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചുവരികയാണെന്നും" അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ദുബായിൽനിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്ക് 174 യാത്രക്കാരുമായി പറന്ന ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനം എഫ്സെഡ്1073ന്‍റെ (ബോയിങ് 737 മാക്സ് 8) ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു മച്ചാർ. സൗദി അറേബ്യയ്ക്കു മുകളിലൂടെ പറക്കുന്നതിനിടെ, ഒമാനി സഹപൈലറ്റ് കോക്ക്പിറ്റിനുള്ളിൽ വച്ച് മച്ചാറിനെ കത്തികൊണ്ട് കുത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം.

ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിട്ടും, കോക്ക്പിറ്റ് വാതിൽ തുറക്കാൻ മച്ചാറിന് കഴിഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോർട്ട്—ഇതിലൂടെ യാത്രക്കാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും അകത്തു കടന്ന് ആക്രമണകാരിയെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു. വിമാനം കുത്തനെ താഴേക്ക് പതിക്കവെ, ഒരു പ്ലംബർ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതായും, തുടർന്ന് മറ്റു പൈലറ്റുമാർ വിമാനം സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്കിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട് അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തിയതായും ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

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