ന്യൂഡല്ഹി: ഐഎസ്ആർഒ മുന് ചെയര്മാന് ഡോ. എസ് സോമനാഥിനെ റിസര്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ആര്ബിഐ) സെന്ട്രല് ബോര്ഡിൽ നിയമിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 20 മുതല് നാല് വര്ഷത്തേക്കാണ് നിയമനമെന്ന് ആര്ബിഐ ഔദ്യോഗിക വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് വ്യക്തമാക്കി. 2025 ജനുവരിയിലാണ് സോമനാഥ് ഐഎസ്ആര്ഒയില് നിന്ന് വിരമിച്ചത്.
ഇസ്രോയില് നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം ബെംഗളൂരുവിനടുത്തുള്ള ചാണക്യ സര്വകലാശാലയുടെ ചാന്സലറായി കുറച്ച് കാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന് ഓഡിറ്റ് ആന്ഡ് അക്കൗണ്ട്സ് സര്വീസിലെ റിട്ടയേഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥ രേവതി അയ്യര്, ആര്ഐഎസ് തിങ്ക്ടാങ്ക് ഡയറക്ടര് ജനറല് സച്ചിന് ചതുര്വേദി എന്നിവരെയും റിസര്വ് ബാങ്ക് ബോര്ഡില് നിയമിച്ചു.