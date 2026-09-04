സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയ്ക്ക് പുതിയ പ്രസാധകര്‍; ഇന്ത്യയില്‍ നവംബര്‍ 10 ന് പുറത്തിറങ്ങും

ന്യൂഡല്ഹി: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയായ 'ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേര്ണി ഓഫ് ലവ്' ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കാൻ പുതിയ പ്രസാധകര്. ഹാർപ്പർ കോളിൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആത്മകഥ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. നവംബർ 10 ന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പുസ്തകം പുറത്തിറക്കും.
നേരത്തെ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തില് നിന്ന് പെന്ഗ്വിന് റാന്ഡം ഹൗസ് പിന്മാറിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ഹാർപ്പർ കോളിൻസ് പുസ്തക പ്രസാധനത്തിന് തയാറായത്. പഴയ കവർ പേജിൽ മാറ്റമില്ലാതെയാണ് ഹാർപ്പർ കോളിൻസ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.
"വ്യക്തിപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സംഭവങ്ങൾ ഇഴചേർത്ത് ആവേശകരമായ കഥ പറയുന്ന അത്ഭുതകരവും സമൃദ്ധവുമായ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്" എന്നാണ് ഹാർപ്പർകോളിൻസ് പുസ്തകത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.