ഹരിയാനയിൽ കൂട്ട ബലാത്സംഗം; പീഡനത്തിന് ശേഷം യുവതിയെ റോഡിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു

ഡല്ഹി: ഹരിയാനയില് 25 വയസുകാരി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി. ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിലാണ് വാനില് വെച്ച് യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തത്. പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുകയും രണ്ട് പേരെ കസ്റ്റഡിയില് എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബലാത്സംഗത്തിന് ശേഷം യുവതിയെ റോഡിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു.
തലയ്ക്കും മുഖത്തുമടക്കം പരിക്കേറ്റ യുവതി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി സെക്ടര് 23ലെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടില് നിന്ന് മടങ്ങി വരുകയായിരുന്നു യുവതി
യുവതി കല്യാണ്പുരിയിലെ മെട്രോ ചൗക്കിലേക്ക് വാഹനം കാത്തുനില്ക്കുമ്പോഴാണ് വാനിലെത്തിയ സംഘം ലിഫ്റ്റ് നല്കുന്നത്. തുടര്ന്ന് ഗുരുഗ്രാമിലേക്ക് വാഹനമെടുക്കുകയും ഒരു കുന്നിന്റെ ഭാഗത്ത് വാഹനം നിര്ത്തി പീഡിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് വിവരം.