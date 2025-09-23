കോൽക്കത്തയിൽ അതിശക്തമായ മഴ: വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി

heavy rain at kolkata

കോൽക്കത്ത: കോൽ‌ക്കത്തയിൽ ശക്തമായ മഴ. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി മുതൽ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ വരെ ഏഴ് മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്ന കനത്ത മഴയിൽ കോൽക്കത്തയുടെ വലിയ ഭാഗങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി.

കോൽക്കത്തയിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചിരുന്നു. വടക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ താഴ്ന്ന മർദം മൂലം തെക്കൻ ബംഗാളിലെ പല ജില്ലകളിലും കനത്ത മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐഎംഡി)മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

