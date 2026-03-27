രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ വൻ ഇടിവ്; ഓഹരി വിപണി ഇടിഞ്ഞു

ന്യൂഡൽഹി: രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ വൻ തകർച്ച. ഡോളറിനെതിരേ രൂപയുടെ മൂല്യം 94.27 ആയി കുറഞ്ഞു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ചയിലേക്ക് രൂപ കൂപ്പുകുത്തിയത്. ജർമനി ഉൾപ്പെടെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും വിനിമയ നിരക്കിൽ നേരിയ വ്യത്യാസം രേഖപ്പെടുത്തി.
സംഘർഷം ആഗോളവിപണിയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുഎസ് ഡോളറിനെതിരേ ഇന്ത്യൻ രൂപ സർവകാല റെക്കോർഡിലെത്തി. 30 പൈസ ഇടിഞ്ഞ് രൂപയുടെ മൂല്യം 94.27 ആണ് വെള്ളിയാഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തിയത്. .
ഇറാൻ-യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചശേഷമാണ് രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. നിലവിലെ ഊർജ വിതരണ പ്രതിസന്ധിയാണ് മൂല്യതകർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം