AI generated summary, newsroom reviewed
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 17 വർഷത്തിനിടെ അസ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളാൽ ചരിഞ്ഞത് 1,765 ആനകളെന്ന് വിവരാവകാശ (ആർടിഐ) ചോദ്യത്തിന് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നൽകിയ മറുപടി. ഏറ്റവുമധികം മരണത്തിനിടയാക്കിയത് വൈദ്യുതാഘാതമാണ്; തൊട്ടുപിന്നിൽ ട്രെയിൻ ഇടിച്ചുള്ള അപകടങ്ങൾ, വേട്ടയാടൽ, വിഷബാധ എന്നിവയും.
2009 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മാത്രം 1,185 ആനകൾ ചരിഞ്ഞു. മൊത്തം മരണത്തിന്റെ 67 ശതമാനത്തിലധികമാണിത്. വേട്ടയാടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആനകളുടെ (222) അഞ്ചിരട്ടിയിലധികവും. ട്രെയിൻ ഇടിച്ച് 277 ആനകളും വിഷബാധയേറ്റ് 81 ആനകളും ചരിഞ്ഞു.
എല്ലാ കാരണങ്ങളും ചേർത്താൽ ഏറ്റവുമധികം ആനകൾ ചരിഞ്ഞത് ഒഡീഷയിലാണ് (371). അസം (356), കർണാടക (223) എന്നിവ തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്.
വൈദ്യുതാഘാത മരണങ്ങളിലും ഒഡീഷ (238) തന്നെയാണ് മുന്നിൽ; കർണാടക (195), അസം (191) എന്നിവ പിന്നാലെ. ട്രെയിൻ ഇടിച്ചുള്ള മരണങ്ങളിൽ അസമാണ് (90) ഒന്നാമത്. പശ്ചിമ ബംഗാൾ (68), ഒഡീഷ (45) എന്നിവയാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ.
"വൈദ്യുതാഘാതം ഒരു അപകടമല്ല, അനാസ്ഥയാണ്. നിയമവിരുദ്ധമായ വൈദ്യുത വേലികൾ, തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കമ്പികൾ, ആനത്താരകളിലെ ഇൻസുലേഷനില്ലാത്ത ലൈനുകൾ. ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം, ഇതിനായി നടപടി വേണം," ആർടിഐ അപേക്ഷ നൽകിയ നോയിഡ ആസ്ഥാനമായ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ അമിത് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.
ആനകൾ വിളകൾ നശിപ്പിക്കാനെത്തുമ്പോൾ, കുളമ്പുള്ള മൃഗങ്ങളെയും കാട്ടുപന്നികളെയും അകറ്റാൻ കർഷകർ നിയമവിരുദ്ധമായി വൈദ്യുതക്കമ്പി സ്ഥാപിക്കാറുണ്ടെന്നും, അതാണ് ആനകളുടെ മരണത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നതെന്നും ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
AI generated summary, newsroom reviewed