ഇസ്‌ലാമാബാദ് സ്ഫോടനത്തിൽ ഇന്ത‍്യക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന പാക്കിസ്ഥാന്‍റെ വാദം വിദേശകാര‍്യ മന്ത്രാലയം തള്ളി

പാക്കിസ്ഥാന്‍റെ ആരോപണം അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്ന് വിദേശകാര‍്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു
india foreign ministry rejects pakistan claim of involvement in Islamabad blast

ഇസ്‌ലാമാബാദ് സ്ഫോടനത്തിൽ ഇന്ത‍്യക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന പാക്കിസ്ഥാന്‍റെ വാദം വിദേശകാര‍്യ മന്ത്രാലയം തള്ളി

ന‍്യൂഡൽഹി: ഇസ്‌ലാമാബാദിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ ഇന്ത‍്യക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന പാക്കിസ്ഥാന്‍റെ വാദം വിദേശകാര‍്യ മന്ത്രാലയം തള്ളി. പാക്കിസ്ഥാന്‍റെ ആരോപണം അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് നിർഭാഗ‍്യകരമാണെന്നും വിദേശകാര‍്യ മന്ത്രാലയം വ‍്യക്തമാക്കി.

സ്ഫോടനത്തിൽ 31 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 170 ഓളം പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സ്ഫോടനം ചാവേർ ആക്രമണം ആണെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് അധികൃതർ വ‍്യക്തമാക്കുന്നത്. വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇതുവരെ ഒരു സംഘടനയും സ്ഫോടനത്തിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല.

islamabad
bomb blast
indian foreign minister

