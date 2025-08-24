India

ഇന്ത്യയുടെ ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റത്തിന്‍റെ ആദ്യ പരീക്ഷണം വിജയം | Video

"ഇത് രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രതിരോധ തയ്യാറെടുപ്പ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്''
India successfully tests maiden flight of Integrated Air Defence Weapon system

ഇന്ത്യയുടെ ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് എയർ ഡിഫൻസ് വെപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിന്‍റെ ആദ്യ പറക്കൽ പരീക്ഷണം വിജയകരം

Updated on

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ തദ്ദേശിയമായി നിർമിച്ച ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് എയർ ഡിഫൻസ് വെപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിന്‍റെ (IADWS) ആദ്യ പറക്കൽ പരീക്ഷണം വിജയകരം. ഇത് രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രതിരോധ തയ്യാറെടുപ്പ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതികരിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 23 ന് 12.30 ഓടെ ഒഡീഷ തീരത്ത് വെച്ചാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത്.

"2025 ഓഗസ്റ്റ് 23 ന് ഒഡീഷ തീരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 12.30 ന് ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് എയർ ഡിഫൻസ് വെപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിന്‍റെ (IADWS) ആദ്യ പറക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയകരമായി നടത്തി.

എല്ലാ തദ്ദേശീയ ക്വിക്ക് റിയാക്ഷൻ സർഫേസ് ടു എയർ മിസൈൽ (QRSAM), അഡ്വാൻസ്ഡ് വെരി ഷോർട്ട് റേഞ്ച് എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം (VSHORADS) മിസൈലുകൾ, ഒരു ഹൈ പവർ ലേസർ അധിഷ്ഠിത ഡയറക്റ്റഡ് എനർജി വെപ്പൺ (DEW) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മൾട്ടി-ലേയേർഡ് എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റമാണ് IADWS.

IADWS വിജയകരമായി വികസിപ്പിച്ചതിന് DRDO, ഇന്ത്യ സായുധ സേന, വ്യവസായം എന്നിവയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ അതുല്യമായ പറക്കൽ പരീക്ഷണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്‍റെ മൾട്ടി-ലേയേർഡ് എയർ-പ്രതിരോധ ശേഷി സ്ഥാപിച്ചു, കൂടാതെ ശത്രു വ്യോമ ഭീഷണികൾക്കെതിരായ പ്രധാനപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾക്കായി ഏരിയ പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തും.''- പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചു.

