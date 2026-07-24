ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് ക്രമക്കേടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മൻ ഗിൽ. വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി മുൻനിർത്തിയുള്ള തീരുമാനങ്ങളുണ്ടാകണെന്ന് അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.
വിദ്യാർഥികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണമെന്നും വിദ്യാർഥികളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കണമെന്നും ഗിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.സമാധാനപരമായി തങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്ന ഓരോ യുവാക്കളെയും താൻ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നും അനുകമ്പയോടെയും പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെയും ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറും വിദ്യാർഥികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഗില്ലും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഇർഫാൻ പഠാൻ അടക്കമുള്ളവർ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികളുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള കഠിനാധ്വാനമാണ് ഇല്ലാതാകുന്നതെന്നും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും ഇതിനായി വലിയ ത്യാഗം സഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.