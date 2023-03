കടലിൽ നിന്നും വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച് 'ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽ'; അഭിമാന നിറവിൽ ഇന്ത്യൻ നേവിയും ഡിആർഡിഒയും

#IndianNavy’s successful precision strike in the #ArabianSea by ship launched #BrahMos missile with @DRDO_India designed #Indigenous Seeker & Booster reinforces its commitment towards #AatmaNirbharta.#AatmaNirbharBharat@DefenceMinIndia @PMOIndia @IN_WNC @IN_WesternFleet pic.twitter.com/yErzO2Iout