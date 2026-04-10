ന്യൂഡൽഹി: ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് ലെബനനിൽ സാധാരണക്കാരുടെ മരണത്തിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. നിലവിലെ സ്ഥിതി അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു.
സംഘർഷ മേഖലകളിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും സാധാരണക്കാരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിരിക്കണം പ്രഥമ പരിഗണനയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവായ ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഹിസ്ബുള്ള ഇസ്രയേൽ പോര് ആരംഭിച്ചതും ലെബനൻ ഈ യുദ്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതും. ഇസ്രയേലും ലെബനനും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ വാഷിങ്ടണിൽ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ലെബനനുമായി നേരിട്ട് ചർച്ചകൾ വേണമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ആവശ്യം.