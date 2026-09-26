ഡൽഹിയിലും സാന്നിധ്യം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ജനസുരാജ്; ഞായറാഴ്ച പ്രശാന്ത് കിഷോറിന് സ്വീകരണം

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നീക്കമിട്ട് ജനസുരാജ് പാർട്ടി. ബിഹാറിലെ ബങ്കിപൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച ജനസുരാജ് സ്ഥാപകൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന് ഞായറാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ നൽകുന്ന സ്വീകരണചടങ്ങിൽ പാർട്ടിയുടെ ഡൽഹി ഘടകം രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഉന്നയിക്കാനാണ് അനുയായികളുടെ നീക്കം.
ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്ന ജനസുരാജ് പ്രവർത്തകരായ ബിഹാറുകാരാണ് സ്വീകരണചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ അനുയായികൾ ഡൽഹിയിൽ പാർട്ടിക്ക് ഘടകം വേണമെന്ന ആവശ്യം നിരന്തരം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജനസുരാജ് കോർ കമ്മിറ്റി അംഗം കുമാർ ശാന്തനു പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് പാർട്ടിയുടെ സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളെ സ്വീകരണ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ജനസുരാജിൽ ചേരാൻ താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് പങ്കെടുക്കാമെന്ന് പാർട്ടിവൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. മുൻ ബക്സർ എംപി കെ.കെ. തിവാരിയുടെ മകനും അഭിഭാഷകനുമായ തഥാഗത ഹർഷ് വർധൻ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുൻ അഡിഷണൽ ഡയറക്റ്റർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് ജെ.പി. സിങ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇരുവരും 2025ലെ ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനസുരാജ് സ്ഥാനാർഥികളായി മത്സരിച്ചിരുന്നു.
ഡൽഹി ഘടകം രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ബിഹാറിൽ മാത്രം സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീക്കങ്ങളുമായി കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന ജനസുരാജിന്റെ പ്രവർത്തനരീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതാകും. നിലവിൽ ഡൽഹിയിൽ ഔദ്യോഗിക സാന്നിധ്യം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ അനുമതിയാണ് അനുയായികൾ തേടുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഡൽഹിയിലേക്ക് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം പ്രശാന്ത് കിഷോറും പാർട്ടി നേതൃത്വവുമാണ് എടുക്കുക.
വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞനായ പ്രശാന്ത് കിഷോർ വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രചാരണത്തിലൂടെയാണ് ബിഹാറിൽ ജനസുരാജിന് രൂപം നൽകിയത്. സംഘടന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് മാസങ്ങളോളം അദ്ദേഹം ബിഹാറിലുടനീളം യാത്ര നടത്തിയിരുന്നു.
2025ലെ ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു ജനസുരാജിന്റെ ആദ്യ പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരീക്ഷണം. 238 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച പാർട്ടിക്ക് ഒരു സീറ്റിൽ പോലും വിജയിക്കാനായില്ല. ജനപിന്തുണ വോട്ടായി മാറ്റുന്നതിൽ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് സാധിക്കുമോയെന്ന ചോദ്യവും ഇതോടെ ഉയർന്നിരുന്നു. പ്രശാന്ത് കിഷോർ അന്ന് മത്സരിച്ചിരുന്നില്ല.
2026 ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന ബങ്കിപൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ് ജനസുരാജിന് ബിഹാർ നിയമസഭയിൽ ആദ്യ സീറ്റ് ലഭിച്ചത്. സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച പ്രശാന്ത് കിഷോറിനും ഇതിലൂടെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ലഭിച്ചു. പട്നയിലെ ബങ്കിപൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപിയുടെ നീരജ് കുമാറിനെ 19,324 വോട്ടിനാണ് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. പ്രശാന്ത് കിഷോറിന് 64,151 വോട്ടും നീരജ് കുമാറിന് 44,827 വോട്ടും ലഭിച്ചു.