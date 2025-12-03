India

മോദി - പുടിൻ ചർച്ചയിൽ പ്രതിരോധം പ്രധാന അജൻഡ

റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ എസ്-400 വ്യോമ പ്രതിരോധ മിസൈലുകൾ, അഞ്ചാം തലമുറ എസ്‌യു- 57 എന്നിവ വാങ്ങുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമാകും
പുടിന്‍റെ സന്ദർശനം: അസാധാരണ സുരക്ഷ, അതീവ രഹസ്യം

ന്യൂഡൽഹി: രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്‍റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ വ്യാഴാഴ്ച ഇന്ത്യയിലെത്തും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് പുടിന്‍റെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം. ഇന്ത്യ-റഷ്യ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് പുടിന്‍റെ സന്ദർശന ലക്ഷ്യം.

ഡൽഹിയിലാണ് പുടിൻ വിമാനമിറങ്ങുക. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പുടിനു സ്വകാര്യ അത്താഴവിരുന്നൊരുക്കും. വെള്ളിയാഴ്ച രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണം.

പുടിന്‍റെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം: അസാധാരണം രഹസ്യാത്മകം സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങൾ

മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ സ്മൃതികുടീരമായ രാജ്ഘട്ടിൽ പുടിൻ ആദരം അർപ്പിക്കും. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ഒരുക്കുന്ന വിരുന്നിലും പുടിൻ സംബന്ധച്ചേക്കും.

പ്രതിരോധ ഇടപാടുകളാവും മോദി- പുടിൻ ചർച്ചയിലെ പ്രധാന അജൻഡ. റഷ്യയിൽ നിന്ന് എസ്-400 വ്യോമ പ്രതിരോധ മിസൈലുകൾ, അഞ്ചാം തലമുറ എസ്‌യു- 57 വാങ്ങുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇരുനേതാക്കളും തമ്മിലെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തീരുമാനമാകും. ആണവോർജ രംഗത്തും ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിൽ കരാറുകളിൽ എത്തുമെന്നാണ് വിവരം. 2021നുശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് പുടിൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നത്.

