India

ഒരുമിച്ച് പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഡികെയും സിദ്ധരാമയ്യയും; തർക്കം പരിഹരിച്ചത് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ

നേതൃമാറ്റം എന്ന ആവശ്യം കർണാടകയിലും അവിടെ നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലും എത്തിയപ്പോഴും പക്വതയോടെയാണ് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് പ്രതികരിച്ചത്.
karnataka congress clash sorted bu k c venugopal mp

ഡി.കെ. ശിവകുമാറും സിദ്ധരാമയ്യയും കെ.സി. വേണുഗോപാലിനൊപ്പം

Updated on

ബംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമായിരുന്നു ഇത്രയും കാരണം കോൺഗ്രസിന്‍റെ ഉറക്കം കെടുത്തിയിരുന്നത്. ഒരേ പോലെ ശക്തരായ ഡി.കെ. ശിവകുമാറും സിദ്ധരാമയ്യയും തമ്മിൽ ഉടലെടുത്ത തർക്കം അണികളിലേക്കും പടർന്നിരുന്നു. ഒടുവിൽ കെ.സി. വേണു ഗോപാൽ എംപിയുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ പ്രശ്നത്തെ രമ്യമായി പരിഹരിച്ചതിന്‍റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയാണ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കെ.സി. വേണു ഗോപാലിനെ നിർദേശിച്ചത്.

എഐസിസി അധ്യക്ഷന്‍ മല്ലികാര്‍ജ്ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെയ്ക്കും രണ്ടാമതൊന്ന് അലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. സിദ്ധരാമയ്യയോടും ഡി.കെ. ശിവകുമാറിനോടും വ്യക്തിബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്ന വേണുഗോപാൽ ദൗത്യമേറ്റെടുത്തു. ഡി.കെ.ശിവകുമാറിനോടും സിദ്ധരാമയ്യയോടും ആശയവിനിമയം നടത്തി. കർണാടകയിലും ഡല്‍ഹിയിലും രാവും പകലും നീളുന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ഒടുവിലാണ് മഞ്ഞുരുകിയത്. അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കെല്ലാം അന്ത്യം കുറിച്ചു കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഡികെയുടെയും സിദ്ധരാമയ്യയുടെയും ചിത്രം ദേശീയ, സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിന് നൽകുന്ന സമാധാനം ചെറുതല്ല. കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിനെ അധികാരത്തിലേറ്റുന്നതിനും നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനും അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ച കെസി, കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിനു മേല്‍ ഉരുണ്ടുകൂടിയ കാർമേഘങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു.

നേതൃമാറ്റം എന്ന ആവശ്യം കർണാടകയിലും അവിടെ നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലും എത്തിയപ്പോഴും പക്വതയോടെയാണ് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് പ്രതികരിച്ചത്. ബിജെപി ഈ സാഹചര്യം രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനുള്ള അവസരമായാണ് കണ്ടത്. ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദേശ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ രണ്ടുദിവസവും കെസി ഇരു നേതാക്കളുമായും ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു. അതിനു ശേഷമാണ് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായത്.

ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രാതലിന് പിന്നാലെ ഇരുനേതാക്കളും മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് ഹൈക്കമാന്‍ഡിന്‍റെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ശിരസാവഹിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസിനെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്താനില്ലെന്നും ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ഇരുവരും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ഏറെക്കാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന സംഘര്‍ഷഭരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിനും അനിശ്ചിതത്വത്തിനും അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്കും പൂർണവിരാമം.

congress
karnataka
kc venugopal
dk sivakumar
cm siddaramaiah

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com