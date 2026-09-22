കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് തള്ളി പ്രമേയം പാസാക്കി കർണാടക നിയമസഭ; റിപ്പോർട്ടിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യം

ബെംഗളൂരു: പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച കെ. കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് നിലവിലെ രൂപത്തിൽ തള്ളിക്കൊണ്ട് കർണാടക നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കി. റിപ്പോർട്ടിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് നിയമസഭ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
റിപ്പോർട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക ചർച്ചയുടെ അവസാനത്തിലാണ് പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു.
കർണാടകയിലെ പശ്ചിമഘട്ടം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ, ജൈവവൈവിധ്യം, പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ അതീവ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണെന്ന് പ്രമേയത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2026 ജൂലൈ 27ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏഴാമത്തെ കരട് പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
ഇതുപ്രകാരം കർണാടകയിലെ 10 ജില്ലകളിലെ 1,449 ഗ്രാമങ്ങളിലായി ഏകദേശം 20,668 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശമാണ് പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബെളഗാവി, ചാമരാജനഗർ, ചിക്കമഗളൂരു, കുടക്, ഹാസൻ, ഉത്തര കന്നഡ, ദക്ഷിണ കന്നഡ, മൈസൂരു, ശിവമോഗ, ഉഡുപ്പി എന്നിവയാണ് ജില്ലകൾ.
ഗ്രാമങ്ങളിലെ വനമേഖലകൾക്കൊപ്പം കൃഷിയിടങ്ങൾ, തോട്ടങ്ങൾ, വീടുകൾ എന്നിവയും നിർദിഷ്ട പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രമേയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംയുക്തമായി നേരിട്ടുള്ള സ്ഥലപരിശോധന നടത്താതെയാണ് ഉപഗ്രഹ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിർത്തികൾ നിർണയിച്ചത്. വനമേഖലകൾക്കൊപ്പം കൃഷിയിടങ്ങൾ, തോട്ടങ്ങൾ, വീടുകൾ, പൊതുഅടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വീട് നിർമിക്കൽ, കുടുംബസ്വത്ത് വിഭജിക്കൽ, അവകാശ കൈമാറ്റം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു.
ഉപഗ്രഹ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ സർവേ നമ്പറുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൃത്യമായ അതിർത്തികൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും പ്രമേയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പരിസ്ഥിതിലോല മേഖല നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂലം ബാധിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക സഹായമോ ബദൽ ഉപജീവനമാർഗ സഹായമോ കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചശേഷം വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി വിശദമായ ചർച്ച നടത്തുകയും അതിനുശേഷം മാത്രമേ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാവൂ എന്നും പ്രമേയം നിർദേശിച്ചു.