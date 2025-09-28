India

കരൂർ ദുരന്തം; മരണ സംഖ‍്യ 39 ആയി, 111 പേർ ചികിത്സയിൽ

നിരവധി കുട്ടികളെ കാണാതായതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്
karur tvk rally stampede death toll

ചെന്നൈ: നടൻ വിജയ് നേതൃത്വം നൽകിയ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിന്‍റെ റാലിക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 39 ആയി. മരിച്ചവരിൽ 9 പേർ കുട്ടികളും 17 സ്ത്രീകളും 13 പുരുഷൻമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. നിലവിൽ 111 പേരാണ് ആ‍ശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്.

ഇതിൽ 10 പേരുടെ ആരോഗ‍്യ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. നിരവധി കുട്ടികളെ കാണാതായതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ സർക്കാർ ജുഡീഷ‍്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ‍്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, മുഖ‍്യമന്ത്രി എ.കെ. സ്റ്റാലിൻ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിചേർന്നു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയും പരുക്കേറ്റവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ധനസഹായം പ്രഖ‍്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

