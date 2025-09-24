India

പഹൽഗാം ആക്രമണം; ഭീകരരെ സഹായിച്ച കശ്മീർ സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ

കശ്മീർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് കഠാരിയയാണ് അറസ്റ്റിലായത്
ശ്രീനഗർ: പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിൽ പാക് ഭീകരവാദികൾക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തയാൾ അറസ്റ്റിൽ. കശ്മീർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് കഠാരിയയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ മഹാദേവിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ഇവരിൽ നിന്നും ആയുധങ്ങൽ ലഭിക്കുകയും തുടരന്വേഷണത്തിൽ മുഹമ്മദ് കഠാരിയയിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

ഓപ്പറേഷൻ മഹാദേവ്: മൂന്ന് ഭീകരരെ വധിച്ച് സുരക്ഷാ സേന

ഓപ്പറേഷൻ മഹാദേവിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരുടെ കൈവശം എകെ 47 തോക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ഈ ആയുധങ്ങൾ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയതോടെയാണ് മുഹമ്മദ് കഠാരിയയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനായുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിച്ചത്. നേരത്തെയും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി സമാന സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

