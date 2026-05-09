ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയ്ക്കു വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ വി.ഡി. സതീശൻ, സണ്ണി ജോസഫ് എന്നിവർ കേരള ഹൗസിൽ നിന്നും പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയുടെ വസതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി.
ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് ഹൈക്കമാൻഡുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച. അതിനു ശേഷമായിരിക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുക.
കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി ഖർഗെയുടെ വസതിയിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നും തീരുമാനം ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു സണ്ണി ജോസഫ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉടനെ തീരുമാനിക്കണമെന്ന നിരീക്ഷകരുടെ അഭ്യർഥന പ്രകാരമാണ് നേതാക്കളെ ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.